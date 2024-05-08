Госстройнадзор одобрил работы над первым этапов автовокзала в Купчино

В Петербурге Госстройнадзор выдал разрешение на строительство первого этапа нового автовокзала, рассказали 8 мая в ведомстве. Согласно планам, здание должно будет располагаться неподалеку от станции метро "Купчино".

По утверждению чиновников, здание будет обеспечено "всем необходимым". Помимо пассажирского и кассового залов, в виду имеются комнаты матери и ребенка, помещения для водителей и административно-технические помещения.

Потоки прибывающих и отправляющихся пассажиров предполагается разделить для их удобства.

Согласно информации на сайте Госстройнадзора, выданное разрешение на строительство автовокзала действительно до сентября 2026 года. Работами будет заниматься ООО "Вернисаж".

Разговоры о строительстве автовокзала в Купчино продолжаются в Петербурге не первый год. Так, в 2018 году сообщалось о планах потратить на реализацию проекта 4,1 миллиарда рублей, причем работы должны были завершиться за три года. В свою очередь, в 2021 году в Смольном пообещали построить сооружение в течение шести лет.

Фото: Госстройнадзор СПб / Telegram