На время реконструкции "Фрунзенской" усилят три маршрута общественного транспорта

Для удобства пассажиров на время реконструкции станции метро "Фрунзенская" планируется усилить один автобусный и два троллейбусных маршрута, сообщили 8 мая в городском комитете по транспорту. Согласно ранее озвученным планам, работы должны будут стартовать с приходом лета.

Всего для перевозки пассажиров будут работать соседние станции метро и шесть наземных маршрутов, причем движение автобусов № 50 и троллейбусов №№ 15 и 17 будет усилено.

"Совокупный интервал движения на Московском проспекте у станции "Фрунзенская" в оба направления в часы пик составит две-три минуты", — пообещали в комтрансе.

Что касается станций подземки, то основной пассажиропоток, как ожидается, будет перераспределен на "Технологический институт", чей запас пропускной способности составляет 60 % (9 650 человек). Также перераспределение коснется "Московских ворот" (25 %), "Балтийской" (36 %) и "Обводного канала" (72 %).

Накануне в комтрансе поделились планами приступить к работам 1 июня. Реконструкция "Фрунзенской" должна будет завершиться спустя три года.

Изображение: Начальник транспортного цеха / Telegram