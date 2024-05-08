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Новости 12:43

На время реконструкции "Фрунзенской" усилят три маршрута общественного транспорта

фото ЗакС политика На время реконструкции "Фрунзенской" усилят три маршрута общественного транспорта

Для удобства пассажиров на время реконструкции станции метро "Фрунзенская" планируется усилить один автобусный и два троллейбусных маршрута, сообщили 8 мая в городском комитете по транспорту. Согласно ранее озвученным планам, работы должны будут стартовать с приходом лета.

Всего для перевозки пассажиров будут работать соседние станции метро и шесть наземных маршрутов, причем движение автобусов № 50 и троллейбусов №№ 15 и 17 будет усилено.

"Совокупный интервал движения на Московском проспекте у станции  "Фрунзенская" в оба направления в часы пик составит две-три минуты", — пообещали в комтрансе.

Что касается станций подземки, то основной пассажиропоток, как ожидается, будет перераспределен на "Технологический институт", чей запас пропускной способности составляет 60 % (9 650 человек). Также перераспределение коснется "Московских ворот" (25 %), "Балтийской" (36 %) и "Обводного канала" (72 %).

Накануне в комтрансе поделились планами приступить к работам 1 июня. Реконструкция "Фрунзенской" должна будет завершиться спустя три года.

Изображение: Начальник транспортного цеха / Telegram


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