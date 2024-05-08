Активисты пожаловались на опасное кошение газонов в Зеленогорске

Градозащитное движение "Живой город" рассказало об оригинальном способе кошения травы, который замечен его участниками в Плодовом саду Зеленогорска. Пока на Северо-Западе еще не закончился снежный сезон, сотрудники АО "Озеленитель" Курортного района, по словам активистов, своими действиями наносят вред совсем недавно взошедшей траве и цветам.

"От тяжелой колесной косилки на почве остаются грязные борозды", - написали они в своем сообществе в Telegram.

Кроме того, "озеленители", по наблюдениям градозащитников, активно применяют воздуходувку, в чем критики происходящего усматривают нарушение петербургских правил благоустройства.

"Требовали не снимать, угрожали разбить телефон", - описали активисты свое общение с благоустроителями.

Тем не менее, когда видеофиксация началась, сотрудники АО прекратили орудовать косилкой и воздуходувкой. В "Живом городе" опасаются, что благодаря подобным работам город рискует к началу лета превратиться в "лысую пустыню".

фото: Живой город / Telegram