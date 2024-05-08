Беглов поздравил с Днем Победы бойцов СВО и напомнил им о Путине

Губернатор Александр Беглов навестил проходящих лечение в госпитале для ветеранов войн участников СВО, сообщили 8 мая в администрации главы города. Выступая перед военнослужащими, градоначальник поблагодарил их от лица горожан и попутно поведал о состоявшейся накануне инаугурации президента Владимира Путина.

"Вчера прошла инаугурация президента России Владимира Путина. Свою речь он начал с благодарности вам — нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. От лица всех ленинградцев-петербуржцев благодарю вас за ратный труд", — сказал Беглов.

Поддержка военнослужащих и их семей — задача, поставленная президентом, продолжил выступление губернатор. Он сообщил, что госпиталь, в котором находятся военные, был переоборудован для них по поручению главы государства.

Беглов поздравил бойцов с Днем Победы и вручил им подарочные наборы.

Инаугурация Путина состоялась днем ранее. Для него наступивший президентский срок стал пятым по счету.

Фото: gov.spb.ru