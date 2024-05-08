Военный суд оценил комментарий о Крымском мосту в 400 тысяч рублей штрафа

Первый Западный окружной военный суд назначил штраф в качестве наказания фигуранту дела о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передает 8 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело было возбуждено из-за комментария о Крымском мосту.

Как установил суд, вечером 1 августа прошлого года Олег Антипов*, находясь в Череповце, разместил во "ВКонтакте" комментарий под постом о дополнительной защите моста. Запись содержала ненормативную лексику и отличалась признаками "публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", уточнили в судебной пресс-службе.

Суд приговорил Антипова* к штрафу в размере 600 тысяч рублей с двухлетним запретом на администрирование сайтов в интернете. С учетом проведенного фигурантом времени в СИЗО сумму штрафа уменьшили до 400 тысяч рублей.

Также в среду стало известно о еще одном приговоре, вынесенном военным судом. Инстанция назначила девять лет лишения свободы осужденному за финансирование терроризма.

*Росфинмониторинг внес Олега Антипова в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру