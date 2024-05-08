Полиция рассказала о причинах задержания сотрудницы "Горжилобмена"

Сотрудница "Горжилобмена" была задержана в Петербурге за махинации с сертификатом на улучшение жилищных условий, следует из сообщения ГУ МВД по региону. Ранее в СМИ появились сведения о том, что чиновница якобы похитила средства у представительницы семьи из четырех человек.

В полиции установили, что к чиновнице обратилась 57-летняя риэлтор, представлявшая интересы нуждающейся в улучшении жилищных условий семьи. "Риелтор попросила содействия в получении подопечной семьей жилищного сертификата вне очереди за вознаграждение в 350 000 рублей", — рассказали в силовом ведомстве.

В обмен на деньги чиновница передала бланк с фиктивными данными. Обман удалось раскрыть после предъявления сертификата в уполномоченной организации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Чиновница была задержана 7 мая на улице Маршала Захарова.

Фото: ЗАКС.Ру