За неделю в Петербурге выявили более 380 нарушений со стороны самокатчиков

Начиная с 1 мая пешие инспекторы Городского центра управления парковками следят за соблюдением правил пользования самокатами в Петербурге. По сообщению комитета по транспорту, за это время им удалось зафиксировать 380 нарушений со стороны самокатчиков.

Контроль ведется в зоне платной парковки. Из числа выявленных нарушений 80 % приходится на проезд самокатчиков по пешеходным переходам без предварительного спешивания. Каждый десятый случай касается проезда на самокате вдвоем или втроем.

"Несмотря на короткий срок с момента реализации нами расширенных полномочий, мы уже видим первые положительные результаты. Будем усиливать работу в этом направлении", — поделился впечатлениями замглавы комтранса Алексей Гончаров.

Также в среду депутат Заксобрания Алексей Цивилев поведал о причинах появления самокатов в запрещенных для них зонах. Как следовало из полученного им ответа комтранса, это обусловлено ошибками в геолокации.

Фото: ЗАКС.Ру