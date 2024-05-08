Комтранс объяснил присутствие самокатов на Малой Морской технической ошибкой

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев, обеспокоенный появлением электросамокатов в запрещенных местах, получил ответ от комитета по транспорту. Чиновники рассказали, что кикшеринговые самокаты "Яндекса" оказались нынешней весной на Малой Морской улице по причине технической ошибки, а именно ошибки в геолокации. Проблема, по информации чиновников, повторяется регулярно, и у нее имеются понятные причины.

"Фиксируются случаи сбоя GPS-навигации, возникающие в связи с применением устройств, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности, а также смещением GPS-сигнала, вызванного градостроительными особенностями", - говорится в ответе Цивилеву, который депутат выложил в своем Telegram-канале.

Под градостроительными особенностями имеется в виду плотная застройка центра Петербурга. Несмотря на сбои, стороны соглашения, достигнутого между чиновниками и кикшеринговыми компаниями, продолжают мониторить ситуацию с электросамокатами в городе и фиксировать нарушения.

Накануне Горизбирком отклонил заявку активистов, добивающихся проведения референдума по вопросу о полном запрете кикшеринга в Петербурге. Инициатива поддержана справедливороссами.

Фото: ЗАКС.Ру