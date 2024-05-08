"Это дело чести": Хинштейн выступил против подмены исторических фактов в видеоиграх

Идея о создания контроля за рынком видеоигр встретила позитивный отклик со стороны главы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. Парламентарий предположил, что подобный механизм позволит уберечься от случаев подмены исторических фактов в игровой сфере.

В своем Telegram-канале Хинштейн отметил, что сейчас видеоигры выступают в качестве одного из элементов воспитания молодежи, в связи с чем нельзя допускать "подмены исторических фактов в сфере видеоигр".

"Разработка такого механизма просто необходима, особенно сейчас. Кто, если не мы сами, защитит нашу историю от ложных и грязных интерпретаций. Это дело чести!" — поделился соображениями депутат.

В среду на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. Среди прочего, норма содержит положение о создании механизма контроля за рынком видеоигр во избежание неконтролируемого распространения продуктов с "искаженным" представлением о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте России в мире.

Фото: Александр Хинштейн / Telegram