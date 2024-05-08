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Новости 17:47

По иску Генпрокуратуры в доход государства обратили активы АО "Макфа"

фото ЗакС политика По иску Генпрокуратуры в доход государства обратили активы АО "Макфа"

Суд в Челябинске удовлетворил поданный в марте иск заместителя генпрокурора и национализировал АО "Макфа" и аффилированные с ним юрлица, передает "Интерфакс". Адвокат компании Игорь Трунов заявил, что решение, принятое к немедленному исполнению, будет обжаловано.

Решение в отношении производителя макаронных изделий выносилось в режиме закрытого судебного заседания.

Одним из физлиц-ответчиков выступает бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, обвиняемый во взятках на 3,5 млрд рублей.

Генпрокуратура мотивировала подачу иска к "Макфе" коррупционным, по информации ведомства, происхождением бизнеса.

Фото: ЗАКС.Ру


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