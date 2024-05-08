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Новости 8 мая, 20:17

На юго-западе Петербурга снесут заброшенный кинотеатр "Орбита"

фото ЗакС политика На юго-западе Петербурга снесут заброшенный кинотеатр "Орбита"

Петербургское правительство отказалось от идеи реконструировать бывший советский кинотеатр "Орбита" в Кировском районе, находящийся в аварийном состоянии. Его решено снести, о чем пишет интернет-газета "Канонер".

Цель осталась прежней - организовать на этом участке земли (улица Лени Голикова, 29) школу искусств. Проект последней заказал комитет по строительству. Учреждение, рассчитанное на 1,2 тысячи человек, будет иметь семь этажей. 

В конце 2018 года депутат ЗакСа Денис Четырбок предложил установить у заброшенного уже 15 лет кинотеатра, пережившего пожар, памятник рок-музыканту Виктору Цою. В итоге монумент появился у станции метро "Проспект Ветеранов".

фото: Наталия, Citywalls.ru


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