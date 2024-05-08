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Новости 8 мая, 20:30

В Петербурге ребенок на самокате попал под машину

фото ЗакС политика В Петербурге ребенок на самокате попал под машину

На юго-западе Петербурга случилась новая авария с участием самоката. На этот раз речь идет не о кикшеринге, а об обычном самокате, на котором передвигался ребенок, о чем сообщает портал 78.ru.

На углу улицы Чекистов и улицы Пограничника Гарькавого мальчик десяти лет решил перебраться через дорогу по пешеходному переходу, предварительно не спешившись. На него не сразу отреагировал водитель иномарки.

В итоге попавший под машину мальчик сломал ногу и был отвезен в медучреждение.

В среду, 8 мая, комтранс доложил о 380 нарушениях правил дорожного движения самокатчиками, зафиксированных за последнюю неделю. Данная статистика относится к любителям электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру


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