Стрельба по воинскому мемориалу в Ленобласти привела к уголовному делу

Следственные органы в Ленинградской области возбудили уголовное дело о повреждении воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК). Это случилось после появления информации о следах выстрелов, обнаруженных на воинском мемориале в Кировском районе.

Мемориал под названием "Скорбящий матрос" расположен в урочище Тортолово. В братской могиле, над которой он возвышается, захоронены 26 красноармейцев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

По версии СК, неизвестный злоумышленник совершил по памятнику не менее четырех выстрелов. Следователи принимают меры к установлению его личности и поимке. Максимальное наказание, грозящее фигуранту, представляет собой пять лет лишения свободы.

фото: ГСУ СК по Ленобласти