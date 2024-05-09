Полиция устроила проверки в связи с наездами на юных велосипедиста и самокатчика

Инциденты с наездами на несовершеннолетних велосипедиста и самокатчика в Петербурге стали причинами проведения проверок, сообщили в ГУ МВД по региону. В обоих случаях сообщения о ДТП поступили в полицию днем ранее, 8 мая.

О первом инциденте правоохранителей уведомили в среду утром, он произошел поблизости от дома № 7 корп. 5 по Бестужевской улице. Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что при выезде из двора "Форд Фиеста" под управлением 27-летней водительницы наехала на несовершеннолетнего велосипедиста. Последний в тот момент пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и не спешиваясь.

Третьеклассник был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. О самой водительнице в полиции заявили, что за последние два года она "привлекалась к административной ответственности за нарушение скоростного режима шесть раз".

Информация о еще одном инциденте появилась накануне. Девятилетний ребенок на самокате был сбит днем у дома № 1 по улице Пограничника Гарькавого при попытке пересечь проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без спешивания. В результате "Шкода Октавия" наехала на несовершеннолетнего, из-за чего тот получил травмы средней степени тяжести. Ребенок был госпитализирован.

В полиции сообщили, что в обоих случаях организовали проверки для установления обстоятельств происшествия.

Фото: ЗАКС.Ру