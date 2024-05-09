ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:59

Петербургские автозаводы вчетверо увеличили продажи в январе-марте

фото ЗакС политика Петербургские автозаводы вчетверо увеличили продажи в январе-марте

Автозаводы Петербурга в I квартале 2024 года более чем вчетверо увеличили продажи относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил "Ъ-СПб" со ссылкой на данные Петростата. В то же время по сравнению с I кварталом 2021 года заводы восстановили производство менее чем на одну десятую часть.

Всего в январе-марте автозаводы Петербурга отгрузили продукции на 10,9 миллиарда рублей, что в 4,1 раза превышает показатели годичной давности. При этом за первые три месяца 2021 года предприятия выпустили продукцию совокупной стоимостью 123,1 миллиарда рублей. Выходит, что к настоящему времени им удалось вернуть менее 9 % от объема производства трехгодичной давности, приходит к выводу издание.

Ранее и.о. вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что бывший завод Toyota в Петербурге передан производителю машин под маркой Aurus. Предприятие должно вновь заработать до конца года, отметил он.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама