Петербургские автозаводы вчетверо увеличили продажи в январе-марте

Автозаводы Петербурга в I квартале 2024 года более чем вчетверо увеличили продажи относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил "Ъ-СПб" со ссылкой на данные Петростата. В то же время по сравнению с I кварталом 2021 года заводы восстановили производство менее чем на одну десятую часть.

Всего в январе-марте автозаводы Петербурга отгрузили продукции на 10,9 миллиарда рублей, что в 4,1 раза превышает показатели годичной давности. При этом за первые три месяца 2021 года предприятия выпустили продукцию совокупной стоимостью 123,1 миллиарда рублей. Выходит, что к настоящему времени им удалось вернуть менее 9 % от объема производства трехгодичной давности, приходит к выводу издание.

Ранее и.о. вице-премьера — главы Минпромторга Денис Мантуров сообщил о том, что бывший завод Toyota в Петербурге передан производителю машин под маркой Aurus. Предприятие должно вновь заработать до конца года, отметил он.

Фото: ЗАКС.Ру