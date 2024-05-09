В Петербурге уменьшилось количество трудовых мигрантов из Таджикистана

Количество соискателей из Таджикистана на рынке труда Северной столицы сократилось с начала апреля на 60 %, сообщил 9 мая "РБК Петербург" со ссылкой на исполнительного главу приложения "Мигрант Сервис" Андрея Кладова. По словам эксперта, одновременно за тот же период на 40 % уменьшилось количество соискателей родом из Узбекистана.

Кладов отметил, что увеличение дефицита персонала в Петербурге наблюдается "практически во всех сферах, где задействованы трудовые мигранты". Он связал это с наблюдаемым в последние месяцы частичным оттоком из страны граждан Таджикистана и Узбекистана, а также с дефицитом соискателей из России.

Наблюдаемая ситуация будет носить кратковременный характер, равно как и отток иностранцев, предположил эксперт. "Мы наблюдаем, что отношения между властью и трудовыми мигрантами стабилизируются", — заявил он изданию.

При этом отток иностранцев из города фиксировался и ранее. По данным ГУ МВД, количество трудовых мигрантов в Петербурге и Ленинградской области уменьшилось в 2023 году на 12 тысяч человек.

Фото: ЗАКС.Ру