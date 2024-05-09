Глава СК поручил возбудить дело из-за свалки в Ленобласти

В Ленинградской области могут возбудить уголовное дело в связи с нарушением природоохранного законодательства в карьере Брандовка близ деревни Оржицы, сообщили 9 мая в информационном центре Следственного комитета. Распоряжение об этом поступило от главы ведомства Александра Бастрыкина.

Согласно поданному в СК обращению, в текущем мае 18 большегрузных машин вывалили в карьере твердые бытовые отходы. Как отмечается, в мусоре были замечены обломки ящиков с надписью "Яд".

"Местные жители опасаются ухудшения экологической обстановки", — уточнили в СК.

В связи с полученным обращением Следственное управление СК по Ленобласти организовало проверку. Бастрыкин поручил главе СУ Сергею Сазину возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования, отметили в Следкоме.

Также 9 мая стало известно о требовании Бастрыкина доложить о проверке по факту жалобы на действия мигрантов в Петербурге. Последние якобы заставили двух мужчин выехать из коммунальной квартиры, угрожая применением насилия за ослушание.

Фото :ЗАКС.Ру