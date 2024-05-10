Милонов призвал запретить мигрантам работать в сфере общественного транспорта

Депутат Государственной думы Виталий Милонов ("Единая Россия") призвал продумать запрет работы в сфере общественного транспорта для мигрантов, об этом 10 мая он сообщил в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что запрет должен быть "тотальным" и в Петербурге обязательно найдутся те, кто готов быть шофером автобусов.

"Я думаю, в нашем родном Петербурге достаточно желающих носить форму шофера автобуса или трамвая", – написал Милонов.

Кроме этого, по его мнению, правоохранителям нужно проверить, как водитель получил паспорт, водительские права и допуск на рейс.

Напомним, что в пятницу, 10 мая, в Мойку упал лазурный автобус № 262. По словам представителя ООО "Такси", которому автобус принадлежал, водитель прошел медосмотр перед работой на маршруте.

Фото: ЗАКС.Ру