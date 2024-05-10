Упавший в реку Мойку лазурный автобус достают из воды

Специалисты готовятся к поднятию автобуса, который упал в реку Мойку днем 10 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.
На данный момент автобус уже зацепили на тросы.
Также в пресс-службе МЧС России заявили, что водолазные работы по спасению пассажиров закончены, а из затонувшего автобуса достали девять человек. Из них двое находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии клинической смерти, а еще трое погибли.
Ранее сообщалось, что в автобусе на момент ДТП могло находиться 20 пассажиров.
UPD 17:35 Корреспондент ЗАКС.Ру сообщил, что автобус достали.