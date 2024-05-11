Бастрыкин заинтересовался пьяной аварией в Петербурге, унесшей жизнь человека

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с дорожно-транспортным происшествием в Петербурге.

Как сообщает информационный центр СК, автомобиль под управлением нарушителя столкнулся с другим транспортным средством. В результате пассажир, ехавший вместе с нарушителем, был госпитализирован и вскоре скончался.

Уточняется, что управлял машиной мигрант. Он находился под воздействием алкоголя и попытался скрыться с места происшествия.

"Фонтанка" пишет, что уголовное дело уже возбуждено. Известно, что фигуранту 26 лет. Авария имела место в середине Литейного проспекта.

фото: пресс-служба СК