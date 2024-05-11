В Петербурге задержали мужчину, заподозренного в осквернении российского флага

Петербургские полицейские задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в осквернении государственного флага неделю назад в Приморском районе города. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В отношении задержанного завели дело о надругательстве над государственными символами РФ (ст. 329 УК).

Задержание состоялось у подъезда дома, где проживает фигурант.

Злоумышленник вымазал черным флаг РФ и Знамя Победы, вывешенные на проспекте Королева. Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом возбуждено и второе дело - о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК).

Фото: ЗАКС.Ру