Бастрыкин поручил коллегам наградить спасавших людей в ДТП на Мойке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил помощь петербуржцев в спасении людей из автобуса, накануне вылетевшего в акваторию реки Мойки.

Подчиненным в регионе руководитель ведомства поручил рассмотреть вопрос о награждении помогавших в беде. В частности, Бастрыкин выделил заслуги капитана прогулочного судна Яна Карасева, принявшего на свой катер часть пострадавших.

Названы имена еще троих людей, которые самоотверженно бросились в воду на помощь пассажирам до прибытия спецслужб. Бастрыкин считает правильным вручить им ведомственные награды.

По последним данным, в результате падения автобуса в реку погибло семеро пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру