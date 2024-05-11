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Новости 16:45

Бельский объявил решенной проблему подтопления подвалов домов у "Чкаловской"

фото ЗакС политика Бельский объявил решенной проблему подтопления подвалов домов у "Чкаловской"

Спикер петербургского парламента Александр Бельский, нынешней весной рассказавший о жалобах на подтопления подвалов на Петроградской стороне, сообщил о благополучном разрешении проблемы.

По его словам, на Большой Зелениной улице привели в порядок канализацию, и жильцы перестали жаловаться на скопление воды в подвальных помещениях.

Заслуга в устранении проблемы, как утверждает Бельский в своем Telegram-канале, принадлежит городскому Водоканалу. Сотрудники госпредприятия очистили систему водоотведения и приемные колодцы.

фото: Спикер Бельский / Telegram


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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