Справороссы не поддержат 11 кандидатур в новое правительство, заявил Миронов

Фракция "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме не поддержит почти половину кандидатов в новое правительство, заявил председатель партии Сергей Миронов. Без поддержки справороссов могут остаться 11 из 26 предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным претендентов.

"Премьер-министр Михаил Мишустин предложил состав нового правительства. Фракция "Справедливая Россия — За правду" не поддержит почти половину кандидатур: 11 из 26. И у нас есть на то веские основания", — высказался политик в своем Telegram-канале.

В частности, фракция воздержится от поддержки Татьяны Голиковой и Марата Хуснуллина, рекомендованных на должности вице-премьеров. Говоря о первой, Миронов заявил, что реализация поставленных президентов задач в социальной сфере требует "прорывных решений и нового человека на этом посту". Что касается Хуснуллина, то партийцев "не совсем устраивает" ситуация в сфере строительства.

Претензии справороссов к строительной отрасли оставят без поддержки СРЗП рекомендованного на должность главы Минстроя Ирека Файзуллина. Также фракция воздержится от голосования по кандидатуре предложенного на должность главы Минспорта Михаила Дегтярева из-за сомнений в его компетентности, следует из заявления Миронова.

Кроме того, СРЗП проголосует против семи кандидатур на должности глав Минфина, Минэкономразвития, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруда, Минприроды, Минобрнауки, сообщил Миронов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры членов нового правительства.

Фото: ЗАКС.Ру