Тела двоих подростков обнаружили после падения машины в реку в Ленобласти

Двое подростков погибли при падении автомобиля в реку Рощинку в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в ГУ МВД по региону. Судьба еще одного несовершеннолетнего пассажира неизвестна.

По сообщению полицейского главка, вскоре после полуночи 12 мая в поселке Рощино сотрудники ДПС попытались остановить "Шкоду Октавию", водитель которой двигался с грубыми нарушениями ПДД. Требование правоохранителей автомобилист проигнорировал и попытался скрыться, прибавив скорость. Сотрудники бросились за ним в погоню.

Примерно через километр полицейские обнаружили у моста через Рощинку двух подростков 14 и 16 лет. Как выяснилось, это были пассажиры упавшей в реку "Шкоды", которым удалось выбраться на берег. Всего в машине было пять подростков, в том числе 15-летний водитель.

"Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, незадолго до этого закупившись спиртным в местном магазине", — говорится в распространенном МВД сообщении.

Из реки извлекли автомобиль и тела двоих подростков, поиски третьего продолжаются. Сотрудники полиции проводят проверку магазина из-за продажи алкоголя подросткам, а также устанавливают, как они могли оказаться в машине.

По факту произошедшего организовала проверку прокуратура Ленобласти. Ход и результаты мероприятий находятся на контроле прокурора региона Сергея Жуковского, уведомили в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно о задержании начальника автоколонны ООО "Такси" в связи с падением автобуса в Мойку. По версии Следственного комитета, водитель мог выйти на линию недостаточно отдохнувшим.

UPD 14:30 СК возбудил дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК)

Фото: ЗАКС.Ру