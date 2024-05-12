Кравцов поделился планами создать в Минпросвещения подразделение по вопросам дошкольного образования

В Минпросвещения планируется организовать отдельное подразделение по вопросам дошкольного образования, заявил в Госдуме кандидат на пост главы ведомства Сергей Кравцов.

"Будет принято решение о создании отдельного структурного подразделения, которое непосредственно будет заниматься дошкольным образованием", — приводит слова Кравцова ТАСС.

Кандидат в министры поделился мнением о том, что именно в дошкольном возрасте у ребенка формируются основные психологические функции. По его мнению, этот возраст остается недооцененным и требует отдельного внимания к себе.

"С учетом того, что в целом задача по обеспечению местами детских садов решена <…> нам надо плотнее заниматься содержанием развития детей в дошкольных учреждениях", — высказался он.

Ранее стало известно о том, что премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры членов нового кабинета министров. В списке оказался Кравцов, который в предыдущем правительстве возглавлял Минпросвещения. По мысли Мишустина, в новом составе чиновник должен сохранить свой пост.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ