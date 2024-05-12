Петербургская пенсионерка пожаловалась в полицию из-за надписи о президенте

Нелестная надпись о президенте Владимире Путине во Фрунзенском районе Петербурга послужила причиной составления административного протокола о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), сообщила 12 мая "Фонтанка". Жалобу в полицию подала 61-летняя жительница города.

Как передает издание, обращение к правоохранителям поступило накануне утром. Петербурженка прогуливалась близ храма Преподобного Серафима Вырицкого, когда заметила на асфальте негативное высказывание о российском лидере. Прибывший на место полицейский составил протокол, позже надпись была удалена.

В минувшем марте надпись о президенте на воинском мемориале в Пушкинском районе была квалифицирована как вандализм (ст. 214 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру