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Новости 14:10

Володину важно, чтобы первый зампред правительства отвечал за оборону

фото ЗакС политика Володину важно, чтобы первый зампред правительства отвечал за оборону

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал факт одобрения президентом кандидатуры Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера.

"Для нас было важным, чтобы первый заместитель председателя правительства отвечал за сферу промышленности, обороны и технологического развития, и то, что президент Думу услышал", - приводит слова депутата "Интерфакс".

По мнению Володина, Мантуров сможет существенно помочь курируемой отрасли, в результате чего в плюсе окажутся все. Председатель Госдумы, рассуждая о кандидатурах будущих министров, также заметил, что в каждом из случаев речь идет о подготовленных кадрах. Таким образом, согласно его словам, "можно сразу начинать работу, не раскачиваясь".

До вечера нижняя палата парламента должна будет определиться с кандидатурами всех членов нового правительства.

фото: duma.gov.ru


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