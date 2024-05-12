Володину важно, чтобы первый зампред правительства отвечал за оборону

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал факт одобрения президентом кандидатуры Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера.

"Для нас было важным, чтобы первый заместитель председателя правительства отвечал за сферу промышленности, обороны и технологического развития, и то, что президент Думу услышал", - приводит слова депутата "Интерфакс".

По мнению Володина, Мантуров сможет существенно помочь курируемой отрасли, в результате чего в плюсе окажутся все. Председатель Госдумы, рассуждая о кандидатурах будущих министров, также заметил, что в каждом из случаев речь идет о подготовленных кадрах. Таким образом, согласно его словам, "можно сразу начинать работу, не раскачиваясь".

До вечера нижняя палата парламента должна будет определиться с кандидатурами всех членов нового правительства.

фото: duma.gov.ru