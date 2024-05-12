Бельский выразил соболезнования жителям Белгорода, где обрушился жилой дом

Спикер петербургского парламента Александр Бельский откликнулся на трагическую новость из Белгорода, где 12 мая, по предварительным данным, в результате обстрела частично обрушился многоэтажный дом.

"Вечная память погибшим. Здоровья пострадавшим. Сил тем, кого трагедия коснулась напрямую", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Обвинив в случившемся украинские власти, Бельский добавил, что продолжение военной спецоперации - "необходимость".

В свою очередь, губернатор Александр Беглов в своих соцсетях заявил, что Петербург готов помочь белгородцам.

Происшествие привело к возбуждению уголовного дела о теракте (ст. 205 УК).

Фото: ЗАКС.Ру