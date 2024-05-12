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Новости 16:30

Бельский выразил соболезнования жителям Белгорода, где обрушился жилой дом

фото ЗакС политика Бельский выразил соболезнования жителям Белгорода, где обрушился жилой дом

Спикер петербургского парламента Александр Бельский откликнулся на трагическую новость из Белгорода, где 12 мая, по предварительным данным, в результате обстрела частично обрушился многоэтажный дом.

"Вечная память погибшим. Здоровья пострадавшим. Сил тем, кого трагедия коснулась напрямую", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Обвинив в случившемся украинские власти, Бельский добавил, что продолжение военной спецоперации - "необходимость".

В свою очередь, губернатор Александр Беглов в своих соцсетях заявил, что Петербург готов помочь белгородцам.

Происшествие привело к возбуждению уголовного дела о теракте (ст. 205 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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