"Колоссальный человек на государственной службе": Чебыкин об Андрее Белоусове

Председатель комиссии по вопросам законности в Законодательном собрании Петербурга Константин Чебыкин в беседе с ЗАКС.Ру положительно отозвался о предложении президента Владимира Путина назначить на пост министра обороны бывшего зампреда правительства Андрея Белоусова.

- Я считаю, что профессионал такого уровня, человек, который работал вице-премьером, помощником президента, министром — это, конечно, человек колоссальный на государственной службе. Здесь прежде всего, наверное, вопросы будут ставить экономические, которые необходимо будет поднять. Есть такой опыт не только в Российской Федерации, есть мировой опыт, когда гражданские министры обороны фактически. Военные вопросы, как и прежде, будут возложены на Генеральный штаб, на военных. Почему бы и нет? - рассказал ЗАКС.Ру Чебыкин.

Накануне стало известно, что Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности. Шойгу возглавлял Министерство обороны более десяти лет — с 2012 года.

Предложенный президентом на пост министра обороны Андрей Белоусов — экономист. С 2006 по 2013 года работал в министерстве экономического развития, сперва в качестве заместителя министра, а позже и возглавил ведомство. Потом до 2020 года являлся помощником президента. С января 2020 года занимал пост первого заместителя председателя правительства.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру