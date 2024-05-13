В Петербурге в выходные температура воздуха может перевалить за 20 градусов

В Петербурге начнет улучшаться погода с 14 мая, температура воздуха к выходным начнет переваливать за 20 градусов тепла, об этом 13 мая сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Как рассказал метеоролог, уже во вторник, 14 мая, воздух прогреется до +20 градусов, а в выходные температура может быть и выше 20 градусов. Теплее станет и ночью.

Также Колесов отметил, что на фоне повышенного атмосферного давления, петербуржцев ждет хорошая погода со слабым ветром. Однако он отметил, что кратковременные дожди тоже могут быть.

Напомним, что в понедельник, 13 мая, в Петербурге обещают температуру воздуха до +13 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру