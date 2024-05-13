ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:17

В Петербурге с 13 мая начнет теплеть

фото ЗакС политика В Петербурге с 13 мая начнет теплеть

В Петербурге начинает теплеть, однако небольшие дожди все равно возможны, об этом 13 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет под влиянием тёплого фронтального раздела. Из-за этого в городе ожидают довольно облачное небо с прояснениями, местами могут пройти небольшие дожди.

Воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. 

Во вторник, 14 мая, осадков не ждут вовсе, а воздух прогреется до +18 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама