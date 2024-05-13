В Петербурге с 13 мая начнет теплеть

В Петербурге начинает теплеть, однако небольшие дожди все равно возможны, об этом 13 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет под влиянием тёплого фронтального раздела. Из-за этого в городе ожидают довольно облачное небо с прояснениями, местами могут пройти небольшие дожди.

Воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 14 мая, осадков не ждут вовсе, а воздух прогреется до +18 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру