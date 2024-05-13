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Новости 14:55

Суд вынес приговор мужчине за ложное сообщение о бомбе в Мариинской больнице

фото ЗакС политика Суд вынес приговор мужчине за ложное сообщение о бомбе в Мариинской больнице

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор Андрею Пашенцеву по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ), об этом 13 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом было установлено, что в ноябре 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу "112" и заявил, что в Мариинской больнице заложена бомба.

Правоохранительные органы проверили территорию больницы и ничего не нашли. Как уточняют в суде, из-за этого была нарушена работа медицинского учреждения и покой граждан, находящихся в нем. 

Сам Пашенцев вину признал. Ранее ему уже выносили приговор по той же статье за ложное сообщение о бомбе в доме на Большом проспекте П.С.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. По совокупности с ранее вынесенным приговором – 3 года 1 месяц в колонии-поселении. 

Фото: ЗАКС.Ру


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