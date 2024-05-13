Суд вынес приговор мужчине за ложное сообщение о бомбе в Мариинской больнице

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор Андрею Пашенцеву по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ), об этом 13 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом было установлено, что в ноябре 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу "112" и заявил, что в Мариинской больнице заложена бомба.

Правоохранительные органы проверили территорию больницы и ничего не нашли. Как уточняют в суде, из-за этого была нарушена работа медицинского учреждения и покой граждан, находящихся в нем.

Сам Пашенцев вину признал. Ранее ему уже выносили приговор по той же статье за ложное сообщение о бомбе в доме на Большом проспекте П.С.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. По совокупности с ранее вынесенным приговором – 3 года 1 месяц в колонии-поселении.

Фото: ЗАКС.Ру