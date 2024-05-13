В Московской заставе местные жители борются за сохранение старого клена

Жители Московской заставы негативно отреагировали на решение местных властей вырубить старый клен возле дома 172 на Московском проспекте. Инициативная группа граждан создала сообщество в VK, в котором разместили обращение против вырубки. По их словам, дерево играет важную роль в жизни двора. Отметим, растет клен горизонтально, парралельно земле.

"Мы, жители квартала Московский проспект, ул.Решетникова, ул Севастьянова, ул.Благодатная, а также родители детей, посещающих детский сад №4 "Росинка" требуем сохранить большое, красивое и, безусловно, самое любимое нашими детьми дерево, находящееся во дворе домов Московский 172, 172 к.2, 172 к.7 и 174 к.8., на котором играли еще некоторые из нас, а теперь любят играть наши дети", - говорится в публикации в сообществе "Деревозащита. Московский 172".

Местная администрация МО "Московская застава", в полномочия которой входит контроль за состоянием зеленых насаждений в округе, получила порубочный билет на основании экспертизы комитета по благоустройству. Подрядная организация должна удалить дерево до конца года.

- У него наклон более 45 градусов и по акту у него корневая система умирает. Соответственно, по правилам благоустройсвтва, после получения порубочного билета, при приступлении к работам, заблаговременно, в начале вывешивается объявление о том, что будет производиться. Все, что написано - мы и исполняем, - рассказал ЗАКС.Ру заместитель главы местной администрации МО "Московская застава" Иван Ягодкин.

Сейчас местные жители планируют собрать средства на проведение независимой экспертизы. В их поддержку выступил депутат МО "Московская застава" Александр Будберг. Он отправил обращение в природоохранную прокуратуру с требованием приостановить действие порубочного билета на период проведения консультаций и поиска способа сохранения клена.

Константин Леньков / Фото из группы “Деревозащита. Московский 172”