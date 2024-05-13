Росфинмониторинг внес журналистку Кеворкову* в список террористов и экстремистов

Журналистка Надежда Кеворкова* оказалась внесена в реестр террористов и экстремистов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. В списке вновь внесенных в реестр лиц от 13 мая она находится на 14-й позиции.

В отношении Кеворковой* возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ). По версии следствия, она разместила в своем Telegram-канале публикацию с признаками оправдании "Талибана"**.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы постановил отправить журналистку в СИЗО сроком на два месяца.

*Росфинмониторинг включил Надежду Кеворкову в реестр террористов и экстремистов

**Движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы