Столичный суд отправил в СИЗО журналистку Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для журналистки Надежды Кеворковой, которая проходит по статье о призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 7 мая сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По версии следствия, Кеворкова разместила в Telegram-канале с признаками оправдания деятельности движения "Талибан"*.

Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 6 июля 2024 года.

Напомним, что ранее у Надежды Кеворковой проводили обыск по делу об оправдании терроризма. Надежда Кеворкова всю свою журналистскую деятельность посвятила вопросам Ближнего Востока.

*Движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы