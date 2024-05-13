Комтранс пообещал четыре километра велодорожек в двух районах Петербурга

До конца лета в Красногвардейском и Приморском районах Петербурга должны появиться две новые велосипедные дорожки, пообещали 13 мая в комитете по транспорту. Общая их протяженность составит четыре километра.

"В Красногвардейском районе веломаршрут будет проложен от проспекта Косыгина до Заневского проспекта, в Приморском — через Глухарскую, Планерную и Яхтенную улицы", — уточнили в комтрансе.

Новые дорожки станут продолжением уже существующих. Само строительство развернется в несколько этапов. Сперва проведут земляные работы, затем обустроят дорожное полотно и под конец выполнят благоустройство.

Согласно планам, работы должны быть завершены к 30 августа. Всего в этом году в Петербурге должно быть построено девять километров велодорожек.

На прошлой неделе комтранс объяснил технической ошибкой появление самокатов на запретной для них Малой Морской улице.

Фото: ЗАКС.Ру