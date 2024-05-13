Кабмин поддержал проект о возможности признания нежелательными любых иностранных организаций

Законопроект о возможности признания нежелательными в России любых иностранных организаций получил положительный отзыв российского правительства, сообщил ТАСС со ссылкой на текст отзыва кабмина. При этом в правительстве поставили условием доработку инициативы с учетом сделанных замечаний.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — цитирует информагентство текст отзыва.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 12 февраля. Существующие нормы разрешают признавать нежелательными в России только иностранные неправительственные организаторы. Авторы проекта, в свою очередь, предлагают разрешить внесение в соответствующий список также и зарубежных организаций, учредителями или участниками которых выступают государственные органы иностранных государств. При этом нововведения не должны коснуться организаций с российским участием.

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