Суд в Москве оштрафовал Макаревича* за нарушение законодательства об иноагентах

Таганский суд Москвы рассмотрел 13 мая административное дело о нарушении законодательства об иноагентах в отношении рок-музыканта Андрея Макаревича*. Исполнителю вменяли публикацию постов в соцсетях без уточнения об имеющемся у него статусе (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Согласно сообщению пресс-службы столичных судов общей юрисдикции, по рассмотрении дела музыканта оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это минимальный порог, предусмотренный законодательством за подобное правонарушение.

При этом ранее адвокат Макаревича* заявлял о непричастности исполнителя к аккаунту во "ВКонтакте", посты в котором послужили причиной составления протокола. Защита обращалась к администрации соцсети с целью установить, кто в действительности ответствен за выход постов. В связи с этим суд тогда отложил заседание до 13 мая, чтобы дать время на получение ответа на запрос.

*Минюст внес Андрея Макаревича в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру