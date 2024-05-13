Фигурант дела о хищениях при строительстве в Военмехе получил условный срок

Куйбышевский суд Петербурга огласил приговор по делу бывшего помощника проректора Военмеха, сообщили 13 мая в объединенной пресс-службе судов города. Бывший помощник проректора Александр Иванов получил условный срок по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Обвинение полагало, что Иванов был участником преступной группы, сформированной для хищения средств у Минобрнауки. Так, в августе 2017 года вуз заключил договор с ООО "ГК "СТК"" на строительство второй очереди учебно-лабораторного корпуса на 1-й Красноармейской улице. Стоимость контракта превысила 381 миллион рублей.

В качестве субподрядчика компания привлекла ООО "СК "Петроград"". В связи с нехваткой сотрудников и необходимых средств работы выполнялись с отставанием от плана. Иванову ставилось в вину подписание в 2018 году акта приемки-передачи фактически не выполненных работ, на основании которого из госбюджета были выплачены более 98 миллионов рублей.

Также обвинение считало, что Иванов поддерживал доводы подрядчика о необходимости продления сроков работ и выступал перед руководством вуза в пользу пролонгации действия контракта. Это якобы позволило подрядчику сохранить за собой ранее выплаченные средства.

Иванов признавать вину отказался. Суд приговорил его к четырем годам условно и взыскал с него в пользу Военмеха более 114 миллионов рублей.

Об аресте Иванова и его начальника, проректора по экономике и развитию Военмеха Виталия Игнатенко, стало известно в марте 2021 года.

Фото: ЗАКС.Ру