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Новости 18:54

В ЗакСе хотят определить, что можно считать газоном

фото ЗакС политика В ЗакСе хотят определить, что можно считать газоном

Депутаты петербургского парламента собираются на законодательном уровне доработать юридическое понятие "газона", чтобы избежать "путаницы", сообщил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Александр Ходосок 13 мая. Вопрос обсуждали на рабочем совещании с участием чиновников из комитета по благоустройству. 

"Он есть у всех, у кого есть двор. Или же почти у всех. Это газон! В привычном бытовом понимании "газон" - это любая покрытая травой земля. Но для тех, кто его создает и содержит в городе, газон - это сложное сооружение, состоящее из множества элементов: многокомпонентного грунтового покрытия, ограждений, системы полива и растений, которые гордо именуются "элементами озеленения". В общем, получается, что слово одно, а объекты, им именуемые - разные", - написал Ходосок.  

Пока о внесении в Заксобрание каких-либо законопроектов, регламентирующих использование термина "газон", не сообщалось. 

Ранее в городском парламенте рассматривали законопроект о замене в нормативном акте словосочетания "в сети Интернет" словами "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Авторами инициативы выступили председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов и председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Ходосок Александр Владимирович 




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