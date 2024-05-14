Петербург перейдет на периодическое протапливание с 15 мая

В Петербурге приступают к завершению отопительного сезона, поэтому с 15 мая в городе перейдут на режим периодического протапливания, об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметили в городском правительстве, такое решение было принято в связи с тем, что в городе установилась положительная температура воздуха. Периодическое протапливание начнется с 12 часов дня в среду, 15 мая.

"Также учитывается необходимость начать подготовку к новому отопительному сезону. Энергетикам предстоит в установленные сроки провести плановые работы на теплосетях", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор отметил, что теплоснабжение социальных объектов будет продолжено все равно.

Также уточняется, что теплоснабжающим организациям было поручено прекратить регулярное отопление. Работа источников теплоснабжения будет переведена на пониженные параметры.

Решение о полном завершении отопительного сезона будет принято в ближайшее время с учетом прогнозов погоды.

Фото: ЗАКС.Ру