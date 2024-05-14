Помощниками президента России назначены Николай Патрушев и Алексей Дюмин

Президент России Владимир Путин назначил своими помощниками Алексея Дюмина и Николая Патрушева, об этом 14 мая информация появилась на сайте Кремля.

Глава государства подписал соответствующие указы об их назначении. Также помощниками переназначены Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Андрей Фурсенко, Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев.

Алексей Дюмин ранее занимал пост губернатора Тульской области, а Николай Патрушев был секретарем Совета безопасности России.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин снял с поста министра обороны Сергея Шойгу и предложил назначить новым главой ведомства Андрея Белоусова.

Фото: kremlin.ru