В отношении гендиректора ООО "Такси" возбудили уголовное дело

Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Такси" по статье о фальсификации единого государственного реестра юридических лиц (ч.1 ст.170.1 УК РФ), об этом 14 мая сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следователей, подозреваемый 49-летний гендиректор компании договорился с неустановленными лицами о внесении сведений о нем как о гендиректоре в Единый государственный реестр юридических лиц за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме около 13 тысяч рублей.

Мужчина предоставил в Межрайонную инспекцию ФНС Петербурга ложные сведения о нем, однако, как оказалось, к ООО "Такси" он отношения не имеет.

На данный момент, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Напомним, что лазурный автобус ООО "Такси" упал в реку Мойку. В происшествии удалось выжить одному пассажиру и водителю.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру