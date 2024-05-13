Из реанимации в палату перевели выжившего пассажира автобуса, упавшего в Мойку

Выжившего в трагедии на Мойке петербуржца перевели из реанимации в обычную палату, об этом 13 мая пишет "Фонтанка.ру".

В пятницу, 10 мая, в реку Мойку упал лазурный автобус №262. В салоне автобуса находилось восемь пассажиров.

На данный момент, по информации издания, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Уточняется, что мужчина является единственным выжившим пассажиром в трагедии. Кроме него, выжил водитель, суд отправил его в СИЗО.

Напомним, что петербуржцы обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта города.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру