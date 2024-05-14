Официальным авто на ПМЭФ-2024 стала машина китайской марки Hongqi

Официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума в 2024 году станет китайский автомобиль премиум-класса бренда Hongqi, об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Таким образом, автомобиль этой марки будет использоваться для передвижения спикеров и партнеров во время проведения ПМЭФ-2024.

Помимо России, автомобили марки Hongqi также присутствуют на рынках Германии, Голландии, Швеции, Израиля, Норвегии, Катара, ОАЭ, Дании и многих других стран.

В 2023 году официальным автомобилем форума тоже было авто китайской производства – тогда им был внедорожник Exeed VX.

Напомним, что главной темой ПМЭФ-2024 станет "Основа многополярности – формирование новых центров роста".

Фото: ЗАКС.Ру