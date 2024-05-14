В Кремле не считают смену должности Сергея Шойгу понижением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу якобы понижения в должности Сергея Шойгу, об этом 14 мая пишет ТАСС со ссылкой на слова Пескова на брифинге с журналистами.

"Я не думаю, что уместно таким образом ставить вопрос", – заявил Дмитрий Песков.

Теперь Шойгу займет пост секретаря Совета безопасности России. Пресс-секретарь главы государства считает, что бывший министр обороны занял очень высокий государственный пост с большим объемом задач, которые важны для России.

Также он отметил, что на новой должности Шойгу сохранит прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что Владимир Путин снял с поста министра обороны Сергея Шойгу и предложил назначить новым главой ведомства Андрея Белоусова.

Фото: kremlin.ru