Путин переназначил Александра Гуцана на пост полпреда на Северо-Западе

Президент России Владимир Путин переназначил Александра Гуцана на пост полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе, об этом 14 мая появилась информация на сайте Кремля.

Должность полпреда президента России в СЗФО Александр Гуцан занимает с 2018 года. До этого 11 лет он работал заместителем генерального прокурора страны.

Кроме него были переназначены и остальные полпреды. Так, в Центральном федеральном округе останется Игорь Щеголев, а в Южном Владимир Устинов. За Северным Кавказом будет следить Юрий Чайка, за Приволжьем – Игорь Комаров. На Урале работать будет Владимир Якушев, а в Сибири – Анатолий Серышев. На Дальнем Востоке останется Юрий Трутнев.

Напомним, что президент России Владимир Путин назначил своими помощниками Алексея Дюмина и Николая Патрушева.

Фото: ЗАКС.Ру