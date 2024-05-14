В БКЗ "Октябрьский" началось заседание ЗакСа с участием Беглова

В Большом концертном зале "Октябрьский" 14 мая началось выездное заседание Заксобрания Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Сегодня здесь выступит с ежегодным отчетом губернатор Александр Беглов.

Свободных мест в зале практически нет. Общая вместимость зала составляет более 3,7 тысяч мест: 2624 мест в партере и еще 1103 на балконе. Такие данные указаны на сайте БКЗ. Сегодня здесь собрались петербургские депутаты ЗакСа и Госдумы, члены городского правительства, председатели комитетов Смольного и другие чиновники. Также на заседании присутствуют представители конфессий, общественники и другие.

Перед выходом на сцену спикера Законодательного собрания Александра Бельского и губернатора Александра Беглова в зале прозвучал гимн Санкт-Петербурга, а также был продемонстрирован фильм о достижениях города.

Перенести площадку заседания хотели, чтобы больше людей смогли лично заслушать отчет главы города. В частности, в Заксобрании считают, что сегодняшний доклад - особенный, поскольку на нем по большей части ожидается не отчет за прошедший год, а за все пять лет Беглова у власти. В сентября в Петербурге пройдут выборы губернатора. Действующий глава города намерен участвовать в них в качестве кандидата. Недавно его планы пойти на выборы поддержал президент Владимир Путин.

Пленарное заседание ЗакСа впервые за свою историю проходит вне стен Мариинского дворца. Положение, которое позволяет депутатам сменить место проведения собрания, приняли незадолго до выступления Беглова. Перенос площадки начали обсуждать в конце февраля.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру