Беглов пообещал, что город заработает 2 трлн рублей к 2030 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время представления доклада о своей деятельности 14 мая заявил, что через пять лет доходы города превысят 2 трлн рублей. Такая цель числится в списке задач Смольного к 2030 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру из БКЗ "Октябрьский".

- Опираясь на президентские поручения, правительство города ставит перед собой следующие задачи к 2030 году. Заработать не менее двух триллионов рублей. Сегодня это тоже кажется фантастикой, но такая же фантастика была и в 2019 году, когда мы хотели заработать 1 трлн к 2024 году, - рассказал Беглов.

Градоначальник также напомнил, что планку в 1 трлн рублей дохода город перешагнул в 2022 году.

Среди других задач Смольного к 2030 году - поднять уровень средней зарплаты до 180 тысяч рублей. В 2023 году петербуржцы в среднем получают около 90 тысяч рублей ежемесячно, посчитали чиновники.

Напомним, впервые отчет губернатора перед депутатами Заксобрания проходит вне стен Мариинского дворца. Перенести площадку в БКЗ решили специально для большей вместимости зала. Кроме того, это последнее выступление губернатора перед депутатами в рамках его первого губернаторского срока. В сентябре он планируется снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы города. Президент уже поддержал его инициативу.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру