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Новости 16:01

Беглов пообещал, что город заработает 2 трлн рублей к 2030 году

фото ЗакС политика Беглов пообещал, что город заработает 2 трлн рублей к 2030 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время представления доклада о своей деятельности 14 мая заявил, что через пять лет доходы города превысят 2 трлн рублей. Такая цель числится в списке задач Смольного к 2030 году, передает корреспондент ЗАКС.Ру из БКЗ "Октябрьский". 

- Опираясь на президентские поручения, правительство города ставит перед собой следующие задачи к 2030 году. Заработать не менее двух триллионов рублей. Сегодня это тоже кажется фантастикой, но такая же фантастика была и в 2019 году, когда мы хотели заработать 1 трлн к 2024 году, - рассказал Беглов. 

Градоначальник также напомнил, что планку в 1 трлн рублей дохода город перешагнул в 2022 году. 

Среди других задач Смольного к 2030 году - поднять уровень средней зарплаты до 180 тысяч рублей. В 2023 году петербуржцы в среднем получают около 90 тысяч рублей ежемесячно, посчитали чиновники. 

Напомним, впервые отчет губернатора перед депутатами Заксобрания проходит вне стен Мариинского дворца. Перенести площадку в БКЗ решили специально для большей вместимости зала. Кроме того, это последнее выступление губернатора перед депутатами в рамках его первого губернаторского срока. В сентябре он планируется снова выдвинуть свою кандидатуру на пост главы города. Президент уже поддержал его инициативу. 

 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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